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Producție oprită
Plăci mobile din titan
Control precis 230 C
Îngrijire cu ioni pentru păr lucios
Timp de încălzire de 10 s
Plăci profesionale acoperite cu titan pentru cea mai bună conductivitate termică. Acest material superior pentru plăci este rezistent şi transferă căldura rapid, ceea ce duce la o îndreptare rapidă şi uşoară.
Plăcile flexibile se mişcă atunci când este aplicată prea multă presiune în timpul îndreptării. Acest lucru protejează împotriva deteriorării firului de păr, aşadar evită ruperea părului.
Plăcile mai lungi, de 100 mm, asigură un contact mai bun cu părul pentru a te ajuta să obţii rezultate perfecte de îndreptare a părului mai uşor şi în mai puţin timp.
4.8
din 5
148
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Roz4
28/11/2022
România
Excelent
Am placa de 5 ani, își face treaba foarte bine, merge perfect și îndreaptă parul foarte bine. Chiar face ceea ce promite.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro
ZaaZ
04/02/2022
România
Produsul are caracteristici excelente
Profesional! Usor de utilizat. Design foarte frumos.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro
vosi
16/07/2018
România
Este foarte buna
Utilizare usoara si calitate foarte buna, caracteristici extraordinare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro