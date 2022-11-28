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  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
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  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan
  • Îndreptare profesională cu plăci din titan

Producție oprită

Prestige ProPlacă de îndreptat părul Pro

HPS930/00

4.8
| (148) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Îndreptare profesională cu plăci din titan
Placa de păr Philips Pro oferă cele mai bune funcţii: plăci flexibile din titan care oferă conducţie termică excepţională pentru îndreptare rapidă la presiune optimă. O durată de încălzire de 10 secunde pentru îndreptare imediată şi control digital al temperaturii.
Vezi toate beneficiile

Îndreptare profesională cu plăci din titan

  • Plăci mobile din titan

  • Control precis 230 C

  • Îngrijire cu ioni pentru păr lucios

  • Timp de încălzire de 10 s

Plăci acoperite cu titan pentru îndreptare rapidă şi uniformă

Plăci acoperite cu titan pentru îndreptare rapidă şi uniformă

Plăci profesionale acoperite cu titan pentru cea mai bună conductivitate termică. Acest material superior pentru plăci este rezistent şi transferă căldura rapid, ceea ce duce la o îndreptare rapidă şi uşoară.

Previi căderea părului cu plăcile flexibile

Previi căderea părului cu plăcile flexibile

Plăcile flexibile se mişcă atunci când este aplicată prea multă presiune în timpul îndreptării. Acest lucru protejează împotriva deteriorării firului de păr, aşadar evită ruperea părului.

Plăci lungi de 100 mm pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăci lungi de 100 mm pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăcile mai lungi, de 100 mm, asigură un contact mai bun cu părul pentru a te ajuta să obţii rezultate perfecte de îndreptare a părului mai uşor şi în mai puţin timp.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

148

Recenzii

95%

recomandă acest produs

28/11/2022

România

România

Excelent

Am placa de 5 ani, își face treaba foarte bine, merge perfect și îndreaptă parul foarte bine. Chiar face ceea ce promite.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro

04/02/2022

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Profesional! Usor de utilizat. Design foarte frumos.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro

16/07/2018

România

România

Este foarte buna

Utilizare usoara si calitate foarte buna, caracteristici extraordinare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige Pro HPS930/00 Placă de îndreptat părul Pro

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