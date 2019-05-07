Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Coafare fără griji pentru buclele şi onduleurile tale sănătoase
Doreşti să creezi bucle şi onduleuri cu aspect natural fără să-ţi faci griji că îţi vei deteriora părul sau te vei arde în timp ce te coafezi? Coafează-ţi părul în linişte, datorită ondulatorului inovator ProCare de la Philips.
Bară conică (13-25 mm)
Înveliş moale din catifea
Temperatură 150 - 200 C
Indicator buclă gata
Învelişul moale al barei asigură coafarea în siguranţă fără risc de arsuri instantanee. 96% dintre femei afirmă că „Învelişul moale asigură coafarea în siguranţă fără risc de arsuri instantanee”. Test desfăşurat cu 55 de femei.
Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când bucla este gata emiţând o alertă sonoră. Această funcţie inovatoare te ajută să obţii bucle şi onduleuri minunate fără a supraîncălzi părul. Doar alege una din cele trei durate de ondulare în funcţie de tipul de păr şi apasă butonul după ce ai înfăşurat părul în jurul barei.
Ecranul LCD integrat cu indicaţie pentru tipul de păr îţi permite să alegi durata de ondulare pentru tipul tău de păr şi să previi supraîncălzirea.
4.8
din 5
27
Recenzii
100%
recomandă acest produs
LadyWanna
07/05/2019
România
Foarte bun
Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Ondulator conic
Iza35
18/12/2016
Polska
Polecam :)
ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
staraeda
31/05/2016
Polska
Idealna lokówka dla każdej pani
Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa