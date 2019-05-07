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Producție oprită

ProCareOndulator conic

HP8619/00

4.8

| (27) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Coafare fără griji pentru buclele şi onduleurile tale sănătoase

Doreşti să creezi bucle şi onduleuri cu aspect natural fără să-ţi faci griji că îţi vei deteriora părul sau te vei arde în timp ce te coafezi? Coafează-ţi părul în linişte, datorită ondulatorului inovator ProCare de la Philips.

Vezi toate beneficiile

Coafare fără griji pentru buclele şi onduleurile tale sănătoase

  • Bară conică (13-25 mm)

  • Înveliş moale din catifea

  • Temperatură 150 - 200 C

  • Indicator buclă gata

Înveliş moale pentru evitarea arderii instantanee a mâinilor şi a părului.

Înveliş moale pentru evitarea arderii instantanee a mâinilor şi a părului.

Învelişul moale al barei asigură coafarea în siguranţă fără risc de arsuri instantanee. 96% dintre femei afirmă că „Învelişul moale asigură coafarea în siguranţă fără risc de arsuri instantanee”. Test desfăşurat cu 55 de femei.

Indicatorul unic te anunţă când bucla a fost realizată.

Indicatorul unic te anunţă când bucla a fost realizată.

Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când bucla este gata emiţând o alertă sonoră. Această funcţie inovatoare te ajută să obţii bucle şi onduleuri minunate fără a supraîncălzi părul. Doar alege una din cele trei durate de ondulare în funcţie de tipul de păr şi apasă butonul după ce ai înfăşurat părul în jurul barei.

Setări de temperatură digitale pentru a se potrivi tipului tău de păr.

Setări de temperatură digitale pentru a se potrivi tipului tău de păr.

Ecranul LCD integrat cu indicaţie pentru tipul de păr îţi permite să alegi durata de ondulare pentru tipul tău de păr şi să previi supraîncălzirea.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

27

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Eficient, rezultat spectaculos, ușor de folosit. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Ondulator conic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Ondulator conic

18/12/2016

Polska

Polska

Polecam :)

ProCare Lokówka stożkowa HP8619/00 to mój ulubiony produkt do stylizacji włosów. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób mogę stworzyć ciekawe fryzury w krótkim czasie.Zaletą tej lokówki jest dźwiękowy wskaźnik informujący o tym, że loki są gotowe, a także cyfrowa regulacja temperatury. Dzięki temu nie przegrzejemy włosów i pozostaną zdrowe i piękne na długo.Polecam :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

31/05/2016

Polska

Polska

Idealna lokówka dla każdej pani

Dla mnie najważniejsza cecha delikatna powłoka lokówki chroni przed poparzeniem rąk i włosów.Jestem eko świadoma dlatego kupiłam lokówkę bo ma niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla.Ma też wskaźnik który pokazuje kiedy loki są gotowe.Robi przepiękne loko dzięki stożkowemu wałkowi.Nie wspomnę,że i cena jest na każdą kieszeń.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProCare HP8619/00 Lokówka stożkowa

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