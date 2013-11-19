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Rezultate spa acasă
Tunzi, modelezi sau îndepărtezi părul nedorit de pe corp şi faţă, pentru rezultate precise şi mătăsoase cu acest aparat de tuns cu super-precizie.
Tunzi, conturezi,
razi şi epilezi
Utilizare umedă şi uscată: poate fi utilizat atât sub duş, cât şi afară şi se curăţă printr-o simplă clătire.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Monia
19/11/2013
Polska
Idealny ze względu na wiele różnych nasadek
Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
dilut
20/05/2012
Polska
fajny, ale
Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer