ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ

Producție oprită

Body PerfectAparat de tuns pentru zona inghinală

HP6379/00

4

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Rezultate spa acasă

Tunzi, modelezi sau îndepărtezi părul nedorit de pe corp şi faţă, pentru rezultate precise şi mătăsoase cu acest aparat de tuns cu super-precizie.

Vezi toate beneficiile

Aparat de tuns cu super-precizie, iritaţie redusă

Rezultate spa acasă

  • Tunzi, conturezi,

  • razi şi epilezi

Pieptene cu ioni de argint pentru o protecţie igienică

Pieptene cu ioni de argint pentru o protecţie igienică

Poate fi utilizat atât sub duş, cât şi afară

Utilizare umedă şi uscată: poate fi utilizat atât sub duş, cât şi afară şi se curăţă printr-o simplă clătire.

O încărcare rezistă 60 minute

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

19/11/2013

Polska

Polska

Idealny ze względu na wiele różnych nasadek

Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

20/05/2012

Polska

Polska

fajny, ale

Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips