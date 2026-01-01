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Producție oprită
HP6373/00
Rezultate spa acasă
Tundeţi, modelaţi sau îndepărtaţi părul nedorit din zona inghinală, pentru rezultate precise şi delicate cu această maşină de tuns cu super-precizie.
Tundeţi, modelaţi şi radeţi
Dispozitivul de tuns precis şi blând tunde părul la mai puţin de un mm (tunde la 0,6 mm).
Pieptenele de tuns igienic tunde la cinci lungimi diferite (2-10 mm), astfel încât vă puteţi tunde creativ zona inghinală.
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