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Producție oprită

Bikini PerfectAparat de tuns pentru zona inghinală

HP6373/00

Rezultate spa acasă

Tundeţi, modelaţi sau îndepărtaţi părul nedorit din zona inghinală, pentru rezultate precise şi delicate cu această maşină de tuns cu super-precizie.

Vezi toate beneficiile

Maşină de tuns cu super-precizie, iritaţie redusă

Rezultate spa acasă

  • Tundeţi, modelaţi şi radeţi

Dispozitiv de tuns precis şi blând

Dispozitiv de tuns precis şi blând

Dispozitivul de tuns precis şi blând tunde părul la mai puţin de un mm (tunde la 0,6 mm).

Pieptene de tuns igienic

Pieptene de tuns igienic

Pieptenele de tuns igienic tunde la cinci lungimi diferite (2-10 mm), astfel încât vă puteţi tunde creativ zona inghinală.

Aparat de ras sigur şi foarte fin

Aparat de ras sigur şi foarte fin

Specificaţii tehnice

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