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Modelaţi zona inghinală aşa cum doriţi, pentru rezultate confortabile, precise şi mătăsoase cu acest aparat de ras cu super-precizie
Tundeţi şi conturaţi
Dispozitivul de tuns precis şi blând tunde părul la mai puţin de un mm (tunde la 0,6 mm).
Pieptenele de tuns igienic tunde la cinci lungimi diferite (2-10 mm), astfel încât vă puteţi tunde creativ zona inghinală.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Gośka21
15/05/2012
Polska
Bardzo dobra
Świetny produkt dla każdej kobiety. Łatwy w użyciu, ładwie wygląda.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
40stka
07/11/2013
Polska
świetny produkt
Dzięki wąskiej głowicy jest ardzo wygodny w użyciu. Dużą zaletą jest nakładka regulująca długość przycinanych włosków. Jedyny problem mam z ładowaniem - wejście ładowarki wysuwa się czasami z trymera - muszę na to zwracać uwagę i czymś "przycisnąć."
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer