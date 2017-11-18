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Producție oprită

Salon EssentialUscător de păr

HP4930/00

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Uscaţi-vă părul cu grijă

Îngrijeşte-ţi părul cu acest uscător simplu de utilizat. Salon Essentials este pliabil, dar are o putere de 1100 W, pentru a-ţi putea usca părul la nivelul său optim.

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Salon Essential

Uscaţi-vă părul cu grijă

  • 1100 W

  • Pliabil(e)

1100 W pentru un păr frumos

1100 W pentru un păr frumos

Acest uscător de păr de 1100 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată pentru un păr frumos în fiecare zi.

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Concentratorul uscătorului de păr funcţionează focalizând fluxul de aer prin orificiu spre anumite zone. Acesta asigură o coafare precisă şi este foarte indicat pentru retuşul sau finisarea unei coafuri.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

18/11/2017

Polska

Polska

Super

Mamy tą suszarke z 6lat. Cicha wystarczająco wydajna. Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Salon Essential HP4930/00 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Salon Essential HP4930/00 Hairdryer

27/12/2013

Polska

Polska

jest funkcjonalna

Mogła by mieć trochę większą moc ale i tak żona chwali

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Salon Essential HP4930 Hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Salon Essential HP4930 Hairdryer

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