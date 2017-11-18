Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Uscaţi-vă părul cu grijă
Îngrijeşte-ţi părul cu acest uscător simplu de utilizat. Salon Essentials este pliabil, dar are o putere de 1100 W, pentru a-ţi putea usca părul la nivelul său optim.
1100 W
Pliabil(e)
Acest uscător de păr de 1100 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată pentru un păr frumos în fiecare zi.
Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.
Concentratorul uscătorului de păr funcţionează focalizând fluxul de aer prin orificiu spre anumite zone. Acesta asigură o coafare precisă şi este foarte indicat pentru retuşul sau finisarea unei coafuri.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
z2k17
18/11/2017
Polska
Super
Mamy tą suszarke z 6lat. Cicha wystarczająco wydajna. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Salon Essential HP4930/00 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Salon Essential HP4930/00 Hairdryer
zezon
27/12/2013
Polska
jest funkcjonalna
Mogła by mieć trochę większą moc ale i tak żona chwali
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Salon Essential HP4930 Hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Salon Essential HP4930 Hairdryer