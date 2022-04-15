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Aparat de îndreptat părul
Producție oprită
Asistență
HP4638/00
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Manual de utilizare
Toate (3)
Aparatul meu de coafat Philips nu conţine azbest?
Ce face funcţia IONICĂ de pe aparatul meu de coafat Philips?
Cum pot curăţa aparatul de coafat Philips?
Este normal ca placa de îndreptat părul Philips să facă un sfârâit?
Placa de îndreptat părul Philips nu îmi face părul drept