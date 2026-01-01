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HP4638/00
Străluciţi!
Eliberaţi potenţialul de strălucire al părului dvs. Părul strălucitor, lucios arată cel mai bine când este îndreptat cu Philips SalonStraight Active Ion. Fluxul de aer ionic pentru protecţia părului, plăcile ceramice şi temperatura de coafare profesională asigură rezultate minunate.
180°C
Ceramică
IonBoost
Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect obţinut dintr-un coafor.
Tehnologia avansată Philips EHD+ înseamnă că aparatul de coafat va distribui căldura întotdeauna foarte uniform, chiar şi la temperaturi ridicate, prevenind apariţia punctelor fierbinţi nocive. Acest lucru asigură astfel protecţie suplimentară şi te ajută să îţi păstrezi părul sănătos şi strălucitor.
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