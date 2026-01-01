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Aparat de îndreptat părul

HP4638/00

Străluciţi!

Eliberaţi potenţialul de strălucire al părului dvs. Părul strălucitor, lucios arată cel mai bine când este îndreptat cu Philips SalonStraight Active Ion. Fluxul de aer ionic pentru protecţia părului, plăcile ceramice şi temperatura de coafare profesională asigură rezultate minunate.

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SalonStraight Active Ion

Străluciţi!

  • 180°C

  • Ceramică

  • IonBoost

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.

Temperatură de 180°C pentru rezultate excelente

Temperatură de 180°C pentru rezultate excelente

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect obţinut dintr-un coafor.

Tehnologie EHD+ pentru protecţie suplimentară şi un păr mai strălucitor

Tehnologie EHD+ pentru protecţie suplimentară şi un păr mai strălucitor

Tehnologia avansată Philips EHD+ înseamnă că aparatul de coafat va distribui căldura întotdeauna foarte uniform, chiar şi la temperaturi ridicate, prevenind apariţia punctelor fierbinţi nocive. Acest lucru asigură astfel protecţie suplimentară şi te ajută să îţi păstrezi părul sănătos şi strălucitor.

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