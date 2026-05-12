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Accesoriu Airfryer Set pentru grătar XXL

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Accesoriu AirfryerSet pentru grătar XXL

HD9959/00

Accesoriu Airfryer Set pentru grătar XXL

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Manuale şi documentaţie

Cu acest set special pentru grătar Philips AirFryer, poţi prepara toate reţetele preferate de grătar. Învaţă cum să găteşti la grătar carne şi legume delicioase într-un mod uşor, rapid şi sănătos.

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  • 12 May 2026

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