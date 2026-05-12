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Accesoriu Airfryer Set pentru grătar XXL
Asistență
HD9959/00
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Cu acest set special pentru grătar Philips AirFryer, poţi prepara toate reţetele preferate de grătar. Învaţă cum să găteşti la grătar carne şi legume delicioase într-un mod uşor, rapid şi sănătos.
Toate (10)
Ce fel de formă de copt pot utiliza în Philips Airfryer?
Unde sunt modelul şi numărul de serie pe aparatul meu Philips Airfryer?
Pot utiliza hârtie de copt/folie de aluminiu în Philips Airfryer?
Trebuie să preîncălzesc Philips Airfryer?
Cum şi când se utilizează ulei în Philips Airfryer?
Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Philips Airfryer face un zgomot
Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte
Mâncarea din Philips Airfryer nu este crocantă sau cum mă aşteptam
Din Philips Airfryer iese fum alb