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  • Set pentru grătar XXL
  • Set pentru grătar XXL
  • Set pentru grătar XXL
  • Set pentru grătar XXL
  • Set pentru grătar XXL
  • Set pentru grătar XXL
  • Set pentru grătar XXL

Accesoriu AirfryerSet pentru grătar XXL

HD9959/00

Set pentru grătar XXL
Cu acest set special pentru grătar Philips AirFryer, poţi prepara toate reţetele preferate de grătar. Învaţă cum să găteşti la grătar carne şi legume delicioase într-un mod uşor, rapid şi sănătos.
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Produse compatibile
Seria 3000

Seria 3000
Airfryer de 7,2 l

NA341/00

Seria 3000

Seria 3000
Airfryer de 7,2 l

NA342/00

Airfryer

Airfryer
Seria 5000 XXL conectată

HD9285/90

Airfryer

Airfryer
Seria 5000 XXL conectată

HD9285/93

Airfryer

Airfryer
Seria 5000 XXL conectată

HD9285/96

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9650/90

Accesorii pentru grătar perfect la Airfryer

Set pentru grătar XXL

  • Plită-grătar

  • 6 frigărui

Accesoriu plită-grătar

Accesoriu plită-grătar

Găteşte perfect la grătar peşte, carne şi legume datorită plitei-grătar şi suprafeţei sale perforate unice cu striaţii tipice.

Uşor de curăţat şi de depozitat

Uşor de curăţat şi de depozitat

Poţi spăla în siguranţă în maşina de spălat vase plita-grătar şi beţele de frigărui Airfryer, fiind astfel şi mai uşor de reutilizat!

6 beţe de frigărui pentru a face reţete speciale la grătar

6 beţe de frigărui pentru a face reţete speciale la grătar

Foloseşte aceste beţe de frigărui pentru a prepara frigărui din legume sau carne.

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