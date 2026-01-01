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HD9959/00
Plită-grătar
6 frigărui
Găteşte perfect la grătar peşte, carne şi legume datorită plitei-grătar şi suprafeţei sale perforate unice cu striaţii tipice.
Poţi spăla în siguranţă în maşina de spălat vase plita-grătar şi beţele de frigărui Airfryer, fiind astfel şi mai uşor de reutilizat!
Foloseşte aceste beţe de frigărui pentru a prepara frigărui din legume sau carne.
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