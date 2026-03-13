ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Viva Collection Fierbător

Producție oprită

Asistență

Viva CollectionFierbător

HD9355/90

Viva Collection Fierbător

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 528.2 kB
  • 13 March 2026

Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)

  • PDF fişier, 333.5 kB
  • 13 March 2026

Întrebări frecvente

Depanare

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm