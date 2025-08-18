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Producție oprită
Metalic
Capac cu resort
Indicator luminos
1,7 l
Funcţia de păstrare la cald menţine apa din fierbător la o temperatură selectată, deci nu mai trebuie să fierbi din nou.
Corp metalic, durabil, din oţel inoxidabil, sigur pentru industria alimentară, pentru utilizare fiabilă şi de durată.
Un element de încălzire ascuns din oţel inoxidabil asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
4.8
din 5
101
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Jarda HK
18/08/2025
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Spolehlivá a bezproblémová konvice, pěkný design
Bezproblémová funkčnost, pěkný design, kvalitní provedení, jednoduchá údržba. Oceňuji spolehlivost i po delší době používání (tzn. po záruce), což se o předchozí konvici jiného výrobce nedá říci.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Karel Spavec
11/06/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Výrobek funguje jak má.
Jednoduchost,funkčnost, výborný vzhled a kvalita .
Avantaje
Kvalita,
Dezavantaje
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Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9355/92 Varná konvice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9355/92 Varná konvice
Vejmitsch
01/11/2021
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rychlovarná konvice
Tato rychlovarná konvice zcela splňuje moje očekávání. Mám v rodině již druhou a jsem velmi spokojen. Ohřev vody je rychlý, nicméně v prvním okamžiku je i poměrně hlučný. Dalším důvodem je dostačující objem nádoby. Konvice není není zcela lehká. Konvice co již mám doma více jak rok je stále v dobré kondici a zpracování i materiál jsou kvalitní. Mohu doporučit
Avantaje
Rychlost ohřevu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice
25% mai mare decât fierbătorul metalic Philips HD9320