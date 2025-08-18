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  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde
  • Savurează oricând băuturi calde

Producție oprită

Viva CollectionFierbător

HD9355/90

4.8
| (101) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Savurează oricând băuturi calde
Fierbător durabil din oţel inoxidabil sigur pentru industria alimentară, pentru utilizare zilnică fiabilă şi de durată – cu o funcţie convenabilă de păstrare la cald, mereu pregătit pentru servire. Philips aduce 60 ani de încredere şi expertiză în designul acestui fierbător elegant cu durată mare de utilizare.
Vezi toate beneficiile

Cu funcţie de păstrare la cald

Savurează oricând băuturi calde

  • Metalic

  • Capac cu resort

  • Indicator luminos

  • 1,7 l

Funcţie de păstrare la cald fără refierbere

Funcţia de păstrare la cald menţine apa din fierbător la o temperatură selectată, deci nu mai trebuie să fierbi din nou.

Corp durabil, complet din oţel inoxidabil, pentru o durată lungă de viaţă

Corp metalic, durabil, din oţel inoxidabil, sigur pentru industria alimentară, pentru utilizare fiabilă şi de durată.

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă

Un element de încălzire ascuns din oţel inoxidabil asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

101

Recenzii

98%

recomandă acest produs

2

18/08/2025

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Spolehlivá a bezproblémová konvice, pěkný design

Bezproblémová funkčnost, pěkný design, kvalitní provedení, jednoduchá údržba. Oceňuji spolehlivost i po delší době používání (tzn. po záruce), což se o předchozí konvici jiného výrobce nedá říci.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

11/06/2024

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek funguje jak má.

Jednoduchost,funkčnost, výborný vzhled a kvalita .

Avantaje

Kvalita,

Dezavantaje

-----

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9355/92 Varná konvice

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9355/92 Varná konvice

01/11/2021

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Rychlovarná konvice

Tato rychlovarná konvice zcela splňuje moje očekávání. Mám v rodině již druhou a jsem velmi spokojen. Ohřev vody je rychlý, nicméně v prvním okamžiku je i poměrně hlučný. Dalším důvodem je dostačující objem nádoby. Konvice není není zcela lehká. Konvice co již mám doma více jak rok je stále v dobré kondici a zpracování i materiál jsou kvalitní. Mohu doporučit

Avantaje

Rychlost ohřevu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD9352/80 Varná konvice

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Referințe

  1. 25% mai mare decât fierbătorul metalic Philips HD9320