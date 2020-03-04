ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Design elegant, conceput să dureze
  • Design elegant, conceput să dureze

Producție oprită

Daily CollectionFierbător

HD9334/32

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Design elegant, conceput să dureze

Acest fierbător conceput inteligent îţi permite să citeşti cantitatea de apă din orice unghi, în timp ce elimină eficient depunerile de calcar graţie filtrului cu microsită. Fierbere fiabilă şi eficientă, durată lungă de viaţă!

Vezi toate beneficiile

Designul transparent te ajută să fierbi ce doreşti

Design elegant, conceput să dureze

  • 1,5 litri

  • 2200 W

  • Plastic

Indicator intuitiv la 360° pentru nivelul apei

Indicator intuitiv la 360° pentru nivelul apei

Indicator de nivel de apă uşor de citit din orice unghi datorită materialului transparent. Dungile fine arată cantitatea de apă şi numărul de ceşti.

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare.

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Premii

  • Award image VRS_AWARD-612378

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/03/2020

România

România

Cumpărător verificat

UN PRODUS EXCELENT

EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9336/21 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9336/21 Fierbător

12/12/2017

Polska

Polska

niebanalny wygląd i przyjemność użytkowania

na początku zwróciłem na niego uwagę przede wszystkim ze względu na wygląd, odróżniał się na tej płaszczyźnie od innych czajników dostępnych w ofercie na rynku. sam dzbanek wykonany jest częściowo z półprzezroczystego tworzywa co doskonale sprawdza się przy odczytywaniu poziomu ilości wody miałem małe obawy, czy aby wsuwana przykrywka w porównaniu do automatycznie otwieranych będzie dobrym rozwiązaniem, i choć na początku sprawiało mi pewne trudności, to dzięki widocznym oznaczeniom na krawędzi z czasem nie miałem już żadnych z tym problemów-bardzo intuicyjne rozwiązanie filtr można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć i oczyścić z kamienia,wszystko spasowane jest idealnie płytę grzewczą bez przeszkód można oczyścić z kamienia obrotowa podstawa oraz możliwość regulacji kabla dają wygodę z użytkowania wysokiej jakości tworzywa oraz jakość wykończenia nie pozostawiają wątpliwości o trwałości oraz klasie urządzenia

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9334/11 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD9334/11 Czajnik

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips