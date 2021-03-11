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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD9305/26
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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD9305/26
  • Product Detail Photograph Philips Kettle
  • Product Detail Photograph Philips Kettle
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Producție oprită

Fierbător

HD9305/26

4.7

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Proiectat să dureze

Fierbătorul electric din metal, HD9305, fabricat din oţel inoxidabil rezistent la rugină şi cu o tehnologie de comandă concepută în Marea Britanie, este sigur şi durabil, pentru o durată lungă de viaţă

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Oţel inoxidabil rezistent la rugină

Proiectat să dureze

  • 1,5 litri

  • 2200 W

  • Metal lustruit

Fabricat din oţel inoxidabil, sigur şi rezistent

Fabricat din oţel inoxidabil, sigur şi rezistent

Fierbător metalic durabil şi elegant, fabricat din oţel inoxidabil, conceput pentru o durată lungă de viaţă.

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă.

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

11/03/2021

România

România

Produs foarte bun!

Produs fiabil si eficient! Incalzeste apa rapid si silentios. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Fierbător

17/04/2020

Polska

Polska

szybko milo

estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Czajnik

06/12/2015

Polska

Polska

idealny

Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Czajnik

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