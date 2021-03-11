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Proiectat să dureze
Fierbătorul electric din metal, HD9305, fabricat din oţel inoxidabil rezistent la rugină şi cu o tehnologie de comandă concepută în Marea Britanie, este sigur şi durabil, pentru o durată lungă de viaţă
1,5 litri
2200 W
Metal lustruit
Fierbător metalic durabil şi elegant, fabricat din oţel inoxidabil, conceput pentru o durată lungă de viaţă.
Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă.
Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
4.7
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Vali1974
11/03/2021
România
Produs foarte bun!
Produs fiabil si eficient! Incalzeste apa rapid si silentios. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Fierbător
paula676pt
17/04/2020
Polska
szybko milo
estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Czajnik
jogintiger
06/12/2015
Polska
idealny
Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9305/21 Czajnik