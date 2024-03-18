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Informații de legalitate
Saeco HD8768/29
Producție oprită
Asistență
HD8768/29
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EU Declaration of conformity Philips Moltio Super-automatic espresso machine HD8768/29 - English (US)
Eco passport Philips 3100 series Fully automatic espresso machines - English (US)
Cupă de măsurare a cafelei
Recipient înlocuibil pentru boabe de cafea
Capac pentru recipientul de cafea boabe
Tub pentru lapte
Recipient de apă
Sertar pentru zaţ de cafea
EspresorLubrifiant pentru unitatea de preparare Philips
Perie de curăţare
Tava de scurgere a espressorului Philips se umple rapid
Cafeaua de la espressorul Philips nu este suficient de caldă
Espressorul Philips nu porneşte
Există cafea măcinată în interiorul/sub unitatea de preparare a espressorului Philips/Saeco.
Espressorul Philips nu spumează laptele bine