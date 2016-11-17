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Producție oprită
Când vine vorba de fineţea cafelei măcinate, această râşniţă nu va înceta să te uimească. Diverse varietăţi de cafea necesită diverse granulaţii pentru a-şi dezvălui întregul ansamblu de arome. Astfel, această râşniţă are cinci setări ajustabile - de la o granularitate extrem de fină, necesară unui espresso de calitate, până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai slabe.
Râşniţa robustă, 100% ceramică, îţi va oferi plăcere pură pentru mai mulţi ani. Componentele ceramice asigură o măcinare perfectă şi permit curgerea apei la debit constant, pentru a extrage complet esenţa boabelor. Spre deosebire de râşniţele "obişnuite", materialul ceramic previne supraîncălzirea cafelei şi apariţia gustului de ars.
Eficienţa şi uşurinţa în utilizare au fost principalele preocupări ale celor de la Saeco atunci când au inventat prima lor cafetieră, în urmă cu 30 de ani. Până în ziua de astăzi, unităţile de preparare Saeco s-au dovedit a fi realizări tehnologice inspirate şi fiabile. Au rămas la fel de uşor de curăţat ca şi la început - nu necesită decât o simplă clătire sub jet de apă, timp de câteva secunde, apoi pot fi reintroduse în aparat.
4.7
din 5
9
Recenzii
89%
recomandă acest produs
trebor66
17/11/2016
Polska
Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.
Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Aleksandras7
15/11/2016
Polska
Rewelacyjny ekspres do domowego użytku
Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Janka
14/09/2014
Polska
super!
Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy