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Producție oprită

Saeco HD8768/29

HD8768/29

4.7
| (9) Recenzii | 89% recomandă acest produs
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Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râşniţei

Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râşniţei

Când vine vorba de fineţea cafelei măcinate, această râşniţă nu va înceta să te uimească. Diverse varietăţi de cafea necesită diverse granulaţii pentru a-şi dezvălui întregul ansamblu de arome. Astfel, această râşniţă are cinci setări ajustabile - de la o granularitate extrem de fină, necesară unui espresso de calitate, până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai slabe.

Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul râşniţei ceramice

Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul râşniţei ceramice

Râşniţa robustă, 100% ceramică, îţi va oferi plăcere pură pentru mai mulţi ani. Componentele ceramice asigură o măcinare perfectă şi permit curgerea apei la debit constant, pentru a extrage complet esenţa boabelor. Spre deosebire de râşniţele "obişnuite", materialul ceramic previne supraîncălzirea cafelei şi apariţia gustului de ars.

Unitatea de preparare complet detaşabilă poate fi curăţată în câteva clipe

Unitatea de preparare complet detaşabilă poate fi curăţată în câteva clipe

Eficienţa şi uşurinţa în utilizare au fost principalele preocupări ale celor de la Saeco atunci când au inventat prima lor cafetieră, în urmă cu 30 de ani. Până în ziua de astăzi, unităţile de preparare Saeco s-au dovedit a fi realizări tehnologice inspirate şi fiabile. Au rămas la fel de uşor de curăţat ca şi la început - nu necesită decât o simplă clătire sub jet de apă, timp de câteva secunde, apoi pot fi reintroduse în aparat.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

9

Recenzii

89%

recomandă acest produs

2
1

17/11/2016

Polska

Polska

Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.

Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny ekspres do domowego użytku

Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

14/09/2014

Polska

Polska

super!

Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

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