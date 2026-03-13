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Producție oprită
Asistență
HD7880/81
Producție oprită
EU Declaration of conformity Philips Up Coffee pod machine HD7880/81 - English (US)
Îmbogăţeşte-ţi momentele în care-ţi savurezi cafeaua cu aparatul de cafea premiat SENSEO® Up cu paduri, mic şi uşor de utilizat. Cel mai compact design al său oferă cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă doar printr-o simplă apăsare de buton
Aparatul meu SENSEO® prepară mai puţină cafea decât înainte
Aparatul de cafea SENSEO® prezintă scurgeri
Nu pot deschide capacul aparatului de cafea SENSEO®
Cafeaua mea SENSEO® nu are strat cremos deasupra
Indicatorul luminos al aparatului de cafea SENSEO® se aprinde intermitent
Aparatul meu SENSEO® face mai mult zgomot decât de obicei