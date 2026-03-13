ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

SENSEO® Up Aparat de cafea cu paduri

Producție oprită

Asistență

SENSEO® UpAparat de cafea cu paduri

HD7880/81

SENSEO® Up Aparat de cafea cu paduri

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Up Coffee pod machine HD7880/81 - English (US)

  • PDF fişier, 927.3 kB
  • 13 March 2026

Îmbogăţeşte-ţi momentele în care-ţi savurezi cafeaua cu aparatul de cafea premiat SENSEO® Up cu paduri, mic şi uşor de utilizat. Cel mai compact design al său oferă cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă doar printr-o simplă apăsare de buton

  • PDF fişier
  • 21 May 2026

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii

Depanare