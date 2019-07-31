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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Producție oprită

Pure EssentialsCafetieră

HD7690/30

5

| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs

Exact aşa cum îţi place

Această cafetieră sofisticată Philips este ideală pentru persoanele care doresc calitate excelentă atât a aromei, cât şi a designului. Funcţia de control al concentraţiei şi temporizatorul îţi permit să prepari cafeaua după gust, la ora dorită de tine

Vezi toate beneficiile

My Aroma Control pentru setarea concentraţiei personale

Exact aşa cum îţi place

  • Cu vas de sticlă

  • Fabricat în Germania

  • Alb

1.400 Waţi

1.400 Waţi

Pompa pentru viteză ridicată a cafetierei de la Philips îţi prepară cafeaua mai rapid cu o aromă optimă a cafelei.

Sistem de selectare a concentraţiei pentru a ajusta tăria cafelei

Sistem de selectare a concentraţiei pentru a ajusta tăria cafelei

Ajustează tăria cafelei, de la o cafea slabă la una medie sau tare.

Led indicator pentru detartrare

Aparatul de cafea Philips îţi aminteşte când trebuie detartrat. Detartrările regulate asigură gustul optim al cafelei şi previn depunerile de calcar de la apa de la robinet.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

4
3
2
1

31/07/2019

România

România

un filtru de cafea excelent

Este un filtru cu multiple caracteristici.Poti sa faci cafea in functie de cat de aromata vrei, poti sa il setezi sa porneasca singur dimineata, etc.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/30 Cafetieră

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/30 Cafetieră

30/10/2015

Polska

Polska

bardzo fajny ekspres ale!!!

ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

29/08/2015

Polska

Polska

mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni

i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

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