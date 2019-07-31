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Exact aşa cum îţi place
Această cafetieră sofisticată Philips este ideală pentru persoanele care doresc calitate excelentă atât a aromei, cât şi a designului. Funcţia de control al concentraţiei şi temporizatorul îţi permit să prepari cafeaua după gust, la ora dorită de tine
Cu vas de sticlă
Fabricat în Germania
Alb
Pompa pentru viteză ridicată a cafetierei de la Philips îţi prepară cafeaua mai rapid cu o aromă optimă a cafelei.
Ajustează tăria cafelei, de la o cafea slabă la una medie sau tare.
Aparatul de cafea Philips îţi aminteşte când trebuie detartrat. Detartrările regulate asigură gustul optim al cafelei şi previn depunerile de calcar de la apa de la robinet.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
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5.0
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
laura54
31/07/2019
România
un filtru de cafea excelent
Este un filtru cu multiple caracteristici.Poti sa faci cafea in functie de cat de aromata vrei, poti sa il setezi sa porneasca singur dimineata, etc.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/30 Cafetieră
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/30 Cafetieră
001Jacek
30/10/2015
Polska
bardzo fajny ekspres ale!!!
ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
philipiak
29/08/2015
Polska
mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni
i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy