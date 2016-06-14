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  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
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  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
  • Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă

Producție oprită

Friteuză

HD6159

4.9
| (12) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă
Împărtăşiţi gustul mâncărurilor prăjite: această friteuză de la Philips poate prăji într-o singură utilizare porţii pentru întreaga familie! Curăţarea este foarte simplă datorită bolului detaşabil şi componentelor lavabile. Recipientul suplimentar pentru ulei este ideal pentru filtrare şi păstrare.
Vezi toate beneficiile

Friteuză pentru porţii mari pentru întreaga familie

Bucuraţi-vă de mâncare şi distraţi-vă

  • 1300 g

  • bol detaşabil

  • Cu cronometru

Capacitate foarte mare pentru a găti pentru întreaga familie

Cronometrul digital detaşabil permite presetarea duratei de prăjire

Cronometrul digital detaşabil permite presetarea duratei de prăjire

Permite presetarea uşoară a duratei de prăjire. Cronometrul poate fi luat de pe carcasa coşului de prăjire: nu trebuie să mai supravegheaţi mâncarea!

Filtrul multistrat detaşabil reduce mirosurile de prăjire nedorite

Filtrul multistrat detaşabil reduce mirosurile de prăjire nedorite

Friteuza Philips reduce mirosurile nedorite de prăjeală şi se poate spăla în maşina de spălat vase. Nu necesită înlocuire.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

12

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

14/06/2016

Polska

Polska

Świetna frytownica

Frytownicę Philips HD 6159/55 posiadam od 3 lat. Jestem z niej bardzo zadowolony. Szybko się nagrzewa i dobrze smaży frytki i nie tylko. Wszystkie części (oprócz obudowy) można myć w zmywarce. Świetnym dodatkiem jest pojemnik na olej.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD6159 Frytownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD6159 Frytownica

25/02/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra frytownica

Od roku jestem posiadaczką Frytkownicy Philips Cucina HD6159/55. Największym plusem jest wyjmowany pojemnik na olej, który można swobodnie wyjąć i umyć. Smażę w niej frytki, rybę, pałki z kurczaka. Wszystko wychodzi pyszne. Frytkownica bardzo łatwa w użyciu. Cena nie jest wysoka. Polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD6159 Frytownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD6159 Frytownica

29/11/2013

Polska

Polska

Ta frytkownica jest wspaniała.

Frytkownica jest łatwa w czyszczeniu, dzięki wyjmowanej misie i odłączanej pokrywie. Czas przygotowywania potraw jest krótki np. frytki są gotowe w max 5 minut. Posiada ona także wyjmowany zegar cyfrowy, który odlicza nam czas przygotowywania potraw, co jest bardzo pomocne, z nim napewno nie spalimy jedzenia, ponieważ zegar wydaje dźwięk, który informuje nas, że minął czas. Gorąco polecam!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD6159 Frytownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD6159 Frytownica

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