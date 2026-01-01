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  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
  • Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei

Plită cu inducție Seria 3000Plită cu inducție Philips Seria 3000

HD5830/90

Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei
De la bucătărie la masă, gătește în felul tău cu plita cu inducție Philips Seria 3000. Cu 8 niveluri puternice de căldură de până la 2000 W și 4 presetări practice, asigură o gătire ușoară și fiabilă în orice bucătărie.
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Gătire ușoară, performanță garantată, în orice bucătărie

Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei

  • Performanță puternică cu niveluri de căldură de până la 2000 W

  • Configurare rapidă. Gătire simplă. Curățare ușoară.

  • Gătește cum vrei: 4 presetări, de la supe la preparate prăjite

  • Bucătărie mai sigură cu oprire automată și blocare pentru copii

Configurare instantanee

Configurare instantanee

Conectează plita cu inducție și ești gata de gătit!

Control precis cu 8 niveluri de încălzire

Control precis cu 8 niveluri de încălzire

Adaptează experiența zilnică de gătit la nevoile tale specifice, datorită celor 8 niveluri reglabile de putere și temperatură. De la fierbere lentă la fierbere rapidă, bucură-te de control precis pentru mese gustoase și hrănitoare.

4 programe intuitive de gătit pentru mesele tale zilnice.

4 programe intuitive de gătit pentru mesele tale zilnice.

Începe rapid și gătește cum dorești cu 4 programe presetate de gătit la alegere: Fierbere, Prăjire, Supă și Căldură Redusă.

Specificaţii tehnice

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