Economisește spațiu, gătește în orice colț al bucătăriei

De la bucătărie la masă, gătește în felul tău cu plita cu inducție Philips Seria 3000. Cu 8 niveluri puternice de căldură de până la 2000 W și 4 presetări practice, asigură o gătire ușoară și fiabilă în orice bucătărie.