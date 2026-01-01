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HD5830/90
Performanță puternică cu niveluri de căldură de până la 2000 W
Configurare rapidă. Gătire simplă. Curățare ușoară.
Gătește cum vrei: 4 presetări, de la supe la preparate prăjite
Bucătărie mai sigură cu oprire automată și blocare pentru copii
Conectează plita cu inducție și ești gata de gătit!
Adaptează experiența zilnică de gătit la nevoile tale specifice, datorită celor 8 niveluri reglabile de putere și temperatură. De la fierbere lentă la fierbere rapidă, bucură-te de control precis pentru mese gustoase și hrănitoare.
Începe rapid și gătește cum dorești cu 4 programe presetate de gătit la alegere: Fierbere, Prăjire, Supă și Căldură Redusă.
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