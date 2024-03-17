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Viva Collection Fierbător

Producție oprită

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Viva CollectionFierbător

HD4677/40

Viva Collection Fierbător

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/40 - English (US)

  • PDF fişier, 945.3 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF fişier, 794.8 kB
  • 11 March 2024

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