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  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
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  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
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  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

Producție oprită

Viva CollectionFierbător

HD4677/40

4.4
| (24) Recenzii | 83% recomandă acest produs

1 premiu

Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
Funcţia unică „indicator pentru o ceaşcă” a acestui elegant fierbător electric Philips HD4677/40 îţi permite să fierbi numai cantitatea de apă necesară. Aşadar, poţi economisi uşor până la 66% din energie şi poţi reduce impactul asupra mediului
Vezi toate beneficiile

Acest fierbător economiseşte până la 66 % energie

Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

  • 1,7 L, 2400 W

  • indicator pentru 1 ceaşcă

  • Alb-lavandă

  • Capac cu balamale

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 66%, contribuind la un mediu mai sănătos.

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Elementul de oţel inoxidabil ascuns al fierbătorului Philips asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_AWARD-1679687

Recenzii

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4.4

din 5

24

Recenzii

83%

recomandă acest produs

3

13/01/2019

România

România

Super.

Il folosim in fiecare zi si il recomandam cu mare drag.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Fierbător

30/06/2017

România

România

Cumpărător verificat

Superb.

Practic si usor de folosit...il recomand cu mare drag.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Fierbător

07/02/2015

Polska

Polska

Najlepszy na świecie

to najlepszy czajniek jaki miałam , uzytkuje go już od 3 lat i wczoraj moje kochane dziecko przyblkowało go, że nie mógł odskoczyć i wyłączyć się, wygotowała się cała woda , nagrzał się i wyłączył, zadziałały zabezpieczenia. Już myślałam że czeka mnie wydatek , ale dzisiaj działa!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Czajnik

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