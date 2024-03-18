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Fierbătoare
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Viva Collection Fierbător
Producție oprită
Asistență
HD4677/20
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/20 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Kettle
Toate (1)
Pot utiliza fierbătorul Philips fără filtrul anticalcar?
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior
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