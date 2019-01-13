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Producție oprită
1,7 L, 2400 W
indicator pentru 1 ceaşcă
Negru argintiu
Capac cu balamale
Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 66%, contribuind la un mediu mai sănătos.
Capac rabatabil şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.
Elementul de oţel inoxidabil ascuns al fierbătorului Philips asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
4.4
din 5
24
Recenzii
83%
recomandă acest produs
marean777
13/01/2019
România
Super.
Il folosim in fiecare zi si il recomandam cu mare drag.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Fierbător
marean
30/06/2017
România
Cumpărător verificat
Superb.
Practic si usor de folosit...il recomand cu mare drag.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Fierbător
Maadzia
07/02/2015
Polska
Najlepszy na świecie
to najlepszy czajniek jaki miałam , uzytkuje go już od 3 lat i wczoraj moje kochane dziecko przyblkowało go, że nie mógł odskoczyć i wyłączyć się, wygotowała się cała woda , nagrzał się i wyłączył, zadziałały zabezpieczenia. Już myślałam że czeka mnie wydatek , ale dzisiaj działa!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4677/40 Czajnik