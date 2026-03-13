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Informații de legalitate
Viva Collection Prăjitor de pâine
Producție oprită
Asistență
HD2636/20
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Consumer Care Book Philips Viva Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Toaster HD2636/20 - English (US)
Toate (1)
Ce setări de rumenire ar trebui să folosesc cu prăjitorul meu de pâine Philips?
Din prăjitorul de pâine Philips iese fum
Pâinea rămâne blocată în prăjitorul meu de pâine Philips
Prăjitorul meu de pâine Philips nu porneşte
Nu pot scoate pâinea din prăjitorul meu de pâine Philips
Mânerul prăjitorului meu de pâine Philips nu rămâne jos