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Viva Collection Prăjitor de pâine

Producție oprită

Asistență

Viva CollectionPrăjitor de pâine

HD2636/20

Viva Collection Prăjitor de pâine

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Consumer Care Book Philips Viva Collection Toaster - English (US)

  • MSWORD fişier, 724.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Toaster HD2636/20 - English (US)

  • PDF fişier, 946 kB
  • 13 March 2026

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