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Producție oprită
Savurează o pâine prăjită excelent
Prăjitor de pâine Philips HD2636/20 cu fante largi şi adânci şi funcţie de centrare automată pentru a asigura felii de pâine rumenite uniform chiar dacă sunt groase sau subţiri. Dispune de grilaj integrat pentru chifle, tavă glisantă pentru firmituri şi butoane tactile pentru reîncălzire şi dezgheţare.
2 fante, metalic
3 funcţii
Metal lustruit
Fantă extra lată, încălzire chifle
Peretele exterior al friteuzei rămâne rece.
Prăjitor de pâine Philips cu fante foarte largi pentru a se potrivi cu feliile dvs. de pâine, groase sau subţiri.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2636/20 Topinkovač