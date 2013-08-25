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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Producție oprită

Viva CollectionPrăjitor de pâine

HD2636/20

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Savurează o pâine prăjită excelent

Prăjitor de pâine Philips HD2636/20 cu fante largi şi adânci şi funcţie de centrare automată pentru a asigura felii de pâine rumenite uniform chiar dacă sunt groase sau subţiri. Dispune de grilaj integrat pentru chifle, tavă glisantă pentru firmituri şi butoane tactile pentru reîncălzire şi dezgheţare.

Vezi toate beneficiile

Prăjitor pentru pâine întotdeauna rumenită

Savurează o pâine prăjită excelent

  • 2 fante, metalic

  • 3 funcţii

  • Metal lustruit

  • Fantă extra lată, încălzire chifle

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Peretele exterior al friteuzei rămâne rece.

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Fante extralate potrivite pentru pâine groasă sau subțire

Fante extralate potrivite pentru pâine groasă sau subțire

Prăjitor de pâine Philips cu fante foarte largi pentru a se potrivi cu feliile dvs. de pâine, groase sau subţiri.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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