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Producție oprită
2 fante
3 funcţii
Alb-lavandă
Fantă extra lată, încălzire chifle
Prăjitorul de pâine se va opri automat dacă pâinea se blochează în interior.
Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor.
4.9
din 5
14
Recenzii
100%
recomandă acest produs
iwona00
04/06/2016
Polska
Zdecydowanie polecam
Mój toster PHILIPS HD 2630 Czarny jest urządzeniem kuchennym bez którego nie potrafimy się obejść Śniadanie nie były by takie pyszne gdyby nie nasz toster. Grzanki szybko się pieką. Jest dużo opcji temperatury. Szufladka na okruchy łatwo się wyciąga i opróżnia można ją myć w zmywarce. Dość sługi kabel i schowek na niego pod spodem tostera zaliczam na plus dla tego urządzenia. Jeśli znudziły ci się zwykłe kanapki to polecam ci ten toster.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster
Czesio87
23/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Ten produkt jest super.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster
mona03
28/05/2014
Polska
super pomocnik kuchenny
bardzo pomaga mi w pracach kuchennych,pierwszy zakup i odrazu strzał w dziesiatkę
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster