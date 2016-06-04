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  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
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  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent

Producție oprită

Viva CollectionPrăjitor de pâine

HD2630/40

4.9
| (14) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Savurează o pâine prăjită excelent
Prăjitor de pâine Philips cu fante largi şi adânci şi funcţie de centrare automată pentru a asigura felii de pâine rumenite uniform, chiar dacă sunt groase sau subţiri. Dispune de grilaj integrat pentru chifle, tavă glisantă pentru firmituri şi butoane tactile pentru reîncălzire şi dezgheţare.
Vezi toate beneficiile

Prăjitor pentru pâine brună, întotdeauna rumenită

Savurează o pâine prăjită excelent

  • 2 fante

  • 3 funcţii

  • Alb-lavandă

  • Fantă extra lată, încălzire chifle

Oprire automată de siguranţă (în cazul în care se blochează pâinea)

Oprire automată de siguranţă (în cazul în care se blochează pâinea)

Prăjitorul de pâine se va opri automat dacă pâinea se blochează în interior.

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor.

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

14

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

04/06/2016

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

Mój toster PHILIPS HD 2630 Czarny jest urządzeniem kuchennym bez którego nie potrafimy się obejść Śniadanie nie były by takie pyszne gdyby nie nasz toster. Grzanki szybko się pieką. Jest dużo opcji temperatury. Szufladka na okruchy łatwo się wyciąga i opróżnia można ją myć w zmywarce. Dość sługi kabel i schowek na niego pod spodem tostera zaliczam na plus dla tego urządzenia. Jeśli znudziły ci się zwykłe kanapki to polecam ci ten toster.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster

23/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Ten produkt jest super.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster

28/05/2014

Polska

Polska

super pomocnik kuchenny

bardzo pomaga mi w pracach kuchennych,pierwszy zakup i odrazu strzał w dziesiatkę

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD2630/20 Toster

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