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Producție oprită
2 fante din metal
2 funcţii
Metal lucios roşu
Fantă lată
Reglează după preferinţă nivelul căldurii şi obţine pâinea prăjită dorită.
Prăjitorul de pâine se va opri automat dacă pâinea se blochează în interior.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD2628/00 Тостер
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD2628/00 Тостер