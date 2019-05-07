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  • Pâine prăjită bine cu uşurinţă
  • Pâine prăjită bine cu uşurinţă
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  • Pâine prăjită bine cu uşurinţă

Producție oprită

Daily CollectionPrăjitor de pâine

HD2566/00

4.3
| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs
Pâine prăjită bine cu uşurinţă
Savuraţi pâine prăjită cu acest prăjitor compact de la Philips. Prezintă 2 fante mari pentru o gamă variată de tipuri de pâine, o tăviţă pentru firimituri detaşabilă pentru curăţare uşoară, centrarea pâinii pentru prăjire uniformă, 7 setări pentru prăjire şi funcţie de dezgheţare.
Vezi toate beneficiile

Prăjitor de pâine cu design compact cu fante mari pentru pâine

Pâine prăjită bine cu uşurinţă

  • 2 fante

  • Compact

  • Alb

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

La exterior, prăjitorul de pâine este întotdeauna rece şi poate fi atins.

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment.

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Este uşor de curăţat datorită tăviţei de firimituri detaşabile.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

4
3
2

07/05/2019

România

România

excelent

il folosesc de peste 3 ani si nu am avut nicio problema cu el .E rezistent, painea este prajita bine. Ce mai, un produs de calitate !Recomand cu drag .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine

07/05/2019

România

România

Un produs de calitate

Mic si compact, dar cu rezultate foarte bune in bucatarie. Prajeste painea foarte bine, uniform pe ambele fete. Tavita pentru firimituri este foarte utila. Recomand produsul deoarece poti praji painea cu diverse grade de intensitate, de la paine abia prajita pana la paine foarte prajita. Nu a dat rateuri nici odata.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/20 Prăjitor de pâine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/20 Prăjitor de pâine

07/05/2019

România

România

Practic

Este foarte bun, face ceea ce promite, il folosim de fiecare data cand avem nevoie, usor de curatat, desi il avem de peste 2 ani este impecabil, nu a obosit... recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD2566/70 Prăjitor de pâine

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