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Aparate de tuns
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Hairclipper series 7000 Aparat de tuns
Producție oprită
Asistență
HC7460/15
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Hairclipper 7000/9000Pieptene reglabil pentru păr 1-7 mm
Hair clipper series 7000& 9000Pieptene reglabil pentru păr 7-24 mm
Hairclipper series 7000 & 9000Pieptene reglabil pentru păr 24-42 mm
Hairclipper seria 7000& 9000 Husă
HairclipperDispozitiv de tăiere
Beardtrimmer series 9000Adaptor de alimentare HQ8505
ShaversPerie de curăţat
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