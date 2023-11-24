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  • 1 clic, precizie totală
  • 1 clic, precizie totală
  • 1 clic, precizie totală
  • 1 clic, precizie totală

Producție oprită

Hairclipper series 7000Aparat de tuns

HC7460/15

4.7
| (162) Recenzii | 96% recomandă acest produs
1 clic, precizie totală
Aparatul de tuns seria 7000 îţi oferă precizie şi control total asupra tunderii cu un singur clic. Dispunând de piepteni motorizaţi şi un element de tăiere de înaltă performanţă, acesta este singurul aparat de tuns care oferă rezultatele aşteptate în mod consecvent.
Vezi toate beneficiile

cu piepteni motorizaţi

1 clic, precizie totală

  • Lame din oţel inoxidabil

  • 60 setări de lungime

  • Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1 oră

Butoane de control

Butoane de control

Interfaţa intuitivă pentru utilizator îţi oferă feedback precis pentru lungimea selectată. Utilizează butoanele pentru a selecta şi bloca mai mult de 60 setări de lungime. Navighează rapid prin lungimi sau treci lent prin fiecare pas mic de 0,2 mm.

60 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 42 mm

60 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 42 mm

Utilizează butoanele de control pentru a selecta cu precizie şi a păstra lungimea dorită, cu peste 60 de setări de lungime. Foloseşte pieptenele pentru a tunde la lungimi între 1 şi 7 mm în trepte precise de 0,2 mm şi între 7 şi 42 mm în trepte de 1 mm. Sau poţi să îl foloseşti fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Piepteni reglabili pentru cele mai bune rezultate la tundere

Piepteni reglabili pentru cele mai bune rezultate la tundere

Aparatul de tuns are 3 piepteni reglabili: de la 1 la 7 mm, de la 7 la 24 mm şi de la 24 la 42 mm. Doar ataşează unul dintre piepteni pentru mai mult de 60 setări de lungime blocabile, cu intervale precise de 0,2 mm, între 1 şi 7 mm, şi de 1 mm între 7 şi 42 mm. Sau poţi utiliza aparatul de tuns fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

162

Recenzii

96%

recomandă acest produs

24/11/2023

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Am folosit mai multe masini de tuns de-a lungul timpului, inclusiv de la Philips.... dar acesta este cel mai bun aparat. Tunde foarte bine, are multe marimi. Raport calitate/pret excelent

Avantaje

Totul

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns

07/05/2019

România

România

Bun calitate-pret

Aparatul e foarte bun calitate-pret,il am de 2 luni si sunt multumit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns

07/05/2019

România

România

ok!

Super !!! Recomand cu incredere,calitate pret ok !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns

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Referințe

  1. Faţă de predecesorul său Philips