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Producție oprită
Lame din oţel inoxidabil
60 setări de lungime
Utiliz. fără fir 120 min/încărc. 1 oră
Interfaţa intuitivă pentru utilizator îţi oferă feedback precis pentru lungimea selectată. Utilizează butoanele pentru a selecta şi bloca mai mult de 60 setări de lungime. Navighează rapid prin lungimi sau treci lent prin fiecare pas mic de 0,2 mm.
Utilizează butoanele de control pentru a selecta cu precizie şi a păstra lungimea dorită, cu peste 60 de setări de lungime. Foloseşte pieptenele pentru a tunde la lungimi între 1 şi 7 mm în trepte precise de 0,2 mm şi între 7 şi 42 mm în trepte de 1 mm. Sau poţi să îl foloseşti fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.
Aparatul de tuns are 3 piepteni reglabili: de la 1 la 7 mm, de la 7 la 24 mm şi de la 24 la 42 mm. Doar ataşează unul dintre piepteni pentru mai mult de 60 setări de lungime blocabile, cu intervale precise de 0,2 mm, între 1 şi 7 mm, şi de 1 mm între 7 şi 42 mm. Sau poţi utiliza aparatul de tuns fără pieptene pentru un tuns scurt de 0,5 mm.
4.7
din 5
162
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Nic28
24/11/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Am folosit mai multe masini de tuns de-a lungul timpului, inclusiv de la Philips.... dar acesta este cel mai bun aparat. Tunde foarte bine, are multe marimi. Raport calitate/pret excelent
Avantaje
Totul
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns
razvan91
07/05/2019
România
Bun calitate-pret
Aparatul e foarte bun calitate-pret,il am de 2 luni si sunt multumit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns
Mth24
07/05/2019
România
ok!
Super !!! Recomand cu incredere,calitate pret ok !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat de tuns
Faţă de predecesorul său Philips