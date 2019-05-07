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Producție oprită
Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
Aparatul de tuns HAIRCLIPPER Series 5000 este creat să dureze şi conceput pentru performanţă. Capul inovator de radere, lamele durabile din titan şi pieptenele reglabil sunt proiectate pentru a vă oferi un tuns rapid, precis, de fiecare dată.
Lame din titan
24 setări de lungime
Utilizare 90 min/încărcare 1 oră
Pieptene pentru copii
Potrivit oricărui tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi nivel redus de frecare. Capul de radere inovator este conceput să funcţioneze neîntrerupt, tăind părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips, cu o apărătoare solidă din oţel inoxidabil pentru durabilitate desăvârşită.*
Obţine un tuns perfect şi totuşi delicat cu pielea cu lamele din oţel cu înveliş de titan şi ascuţire automată, create pentru performanţă de durată, de fiecare dată.
Roteşte rotiţa de reglare pentru a selecta şi bloca uşor lungimea dorită, cu 23 de setări de lungime, de la 1 mm la 23 mm şi cu exact 1 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.
4.5
din 5
259
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Adriana39
07/05/2019
România
Foarte bun
Un produs excelent, usor de utilizat. Sotul este f incantat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns
Glont
11/04/2019
România
Un produs excelent
Foarte multumit este un produs excelent. Bateria tine foarte mult
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns
Nego
09/04/2019
România
Acest produs are caracteristici extraordinare.
Sunt foarte multumit de această masina de tuns. Tunde foarte bine, gratarul nu se încarcă cu par și nu lasa par in urma netuns. Materialul din care este confecționată este de calitate.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns
Faţă de predecesorul său Philips