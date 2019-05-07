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Producție oprită

Hairclipper series 5000Aparat de tuns

HC5450/15

4.5

| (259) Recenzii | 91% recomandă acest produs

Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*

Aparatul de tuns HAIRCLIPPER Series 5000 este creat să dureze şi conceput pentru performanţă. Capul inovator de radere, lamele durabile din titan şi pieptenele reglabil sunt proiectate pentru a vă oferi un tuns rapid, precis, de fiecare dată.

Vezi toate beneficiile

cu tehnologie DualCut pentru un tuns mai rapid şi mai precis

Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*

  • Lame din titan

  • 24 setări de lungime

  • Utilizare 90 min/încărcare 1 oră

  • Pieptene pentru copii

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Potrivit oricărui tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi nivel redus de frecare. Capul de radere inovator este conceput să funcţioneze neîntrerupt, tăind părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips, cu o apărătoare solidă din oţel inoxidabil pentru durabilitate desăvârşită.*

Lame extrem de ascuţite pentru un rezultat extrem de precis

Lame extrem de ascuţite pentru un rezultat extrem de precis

Obţine un tuns perfect şi totuşi delicat cu pielea cu lamele din oţel cu înveliş de titan şi ascuţire automată, create pentru performanţă de durată, de fiecare dată.

24 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

24 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

Roteşte rotiţa de reglare pentru a selecta şi bloca uşor lungimea dorită, cu 23 de setări de lungime, de la 1 mm la 23 mm şi cu exact 1 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

259

Recenzii

91%

recomandă acest produs

07/05/2019

România

România

Foarte bun

Un produs excelent, usor de utilizat. Sotul este f incantat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns

11/04/2019

România

România

Un produs excelent

Foarte multumit este un produs excelent. Bateria tine foarte mult

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns

09/04/2019

România

România

Acest produs are caracteristici extraordinare.

Sunt foarte multumit de această masina de tuns. Tunde foarte bine, gratarul nu se încarcă cu par și nu lasa par in urma netuns. Materialul din care este confecționată este de calitate.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5450/15 Aparat de tuns

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Referințe

  1. Faţă de predecesorul său Philips