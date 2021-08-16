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  • Tuns simplu şi uniform
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  • Tuns simplu şi uniform
  • Tuns simplu şi uniform
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  • Tuns simplu şi uniform
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  • Tuns simplu şi uniform
  • Tuns simplu şi uniform
  • Tuns simplu şi uniform
  • Tuns simplu şi uniform
  • Tuns simplu şi uniform

Producție oprită

Hairclipper series 3000Aparat de tuns

HC3535/15

4.7
| (67) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Tuns simplu şi uniform
Obţine rapid şi uşor o tunsoare simplă. Tehnologia DualCut cu lame cu ascuţire automată taie părul de două ori mai rapid*. Tehnologia Trim-n-Flow dispune de un pieptene proiectat pentru a preveni înfundarea, astfel încât să îţi poţi termina tunsoarea dintr-o mişcare.
Vezi toate beneficiile

Tuns mai rapid fără înfundare*

Tuns simplu şi uniform

  • Lame din oţel inoxidabil

  • 13 setări de lungime

  • Utilizare 75 min/încărcare 8 ore

  • Husă, foarfecă şi pieptene pentru barbă

Tehnologie Trim-n-Flow pentru tuns continuu

Tehnologie Trim-n-Flow pentru tuns continuu

Aparatul de tuns Philips cu pieptene inovator este conceput pentru a preveni prinderea firelor de păr. Astfel, îţi poţi tunde părul, de la început până la sfârşit, fără întrerupere.

Precizie maximă cu lame duble

Precizie maximă cu lame duble

Aparatul de tuns Philips 3000 dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.

Obţine un tuns perfect, dar protector

Obţine un tuns perfect, dar protector

Lamele din oţel cu ascuţire automată sunt proiectate pentru a fi incredibil de durabile. Chiar şi după 5 de ani, taie cu aceeaşi precizie ca în prima zi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

67

Recenzii

95%

recomandă acest produs

2

16/08/2021

România

România

Cumpărător verificat

Foarte multumita

Un produs bun,eficient sunt foarte multumita de rezultate ,il recomamd tuturor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns

29/07/2021

România

România

Angajat Philips

Cumpărător verificat

Mașina de tuns/bărbierit Excelentă

[Employee of philipsglobal] Este superba ! Nu necesita ulei sau alte soluții pentru a tăia mai bine . Poate fi spălat capătul lamelor fără a avea probleme . Nota 5/5

Avantaje

Baterie mare , lame extraordinare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns

08/05/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este excelent

Deci am achizitionat acest produs marca Philips , aparat de tuns! Produsul se poate utiliza in mai multe moduri foarte usor/intuitiv! Eu l-am achizitionat pentru a-mi tunde sotul! Am un sot foarte pretentios ...Dupa ce l-am tuns a fost extrem de multumit! Odata pentru aparatul este silentios si alt motiv a fost ca a scapat de bacsis! Nu e greu de folosit si sunt sigur ca si funtiunea de tuns barba e la fel de buna!

Avantaje

silentios, usor de folosit!

Dezavantaje

nu are nici un dezavantaj!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns

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Referințe

  1. Tuns mai rapid fără înfundare – testat pe lungimi ale părului de până la 19 mm, comparativ cu modelul anterior de pieptene

  2. Taie de 2 ori mai rapid – comparativ cu predecesorul său Philips