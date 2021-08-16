Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Lame din oţel inoxidabil
13 setări de lungime
Utilizare 75 min/încărcare 8 ore
Husă, foarfecă şi pieptene pentru barbă
Aparatul de tuns Philips cu pieptene inovator este conceput pentru a preveni prinderea firelor de păr. Astfel, îţi poţi tunde părul, de la început până la sfârşit, fără întrerupere.
Aparatul de tuns Philips 3000 dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.
Lamele din oţel cu ascuţire automată sunt proiectate pentru a fi incredibil de durabile. Chiar şi după 5 de ani, taie cu aceeaşi precizie ca în prima zi.
4.7
din 5
67
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Geo Georgy
16/08/2021
România
Cumpărător verificat
Foarte multumita
Un produs bun,eficient sunt foarte multumita de rezultate ,il recomamd tuturor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns
Se7eNy
29/07/2021
România
Angajat Philips
Cumpărător verificat
Mașina de tuns/bărbierit Excelentă
[Employee of philipsglobal] Este superba ! Nu necesita ulei sau alte soluții pentru a tăia mai bine . Poate fi spălat capătul lamelor fără a avea probleme . Nota 5/5
Avantaje
Baterie mare , lame extraordinare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns
Doamna HAS
08/05/2020
România
Cumpărător verificat
Produsul este excelent
Deci am achizitionat acest produs marca Philips , aparat de tuns! Produsul se poate utiliza in mai multe moduri foarte usor/intuitiv! Eu l-am achizitionat pentru a-mi tunde sotul! Am un sot foarte pretentios ...Dupa ce l-am tuns a fost extrem de multumit! Odata pentru aparatul este silentios si alt motiv a fost ca a scapat de bacsis! Nu e greu de folosit si sunt sigur ca si funtiunea de tuns barba e la fel de buna!
Avantaje
silentios, usor de folosit!
Dezavantaje
nu are nici un dezavantaj!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3535/15 Aparat de tuns
Tuns mai rapid fără înfundare – testat pe lungimi ale părului de până la 19 mm, comparativ cu modelul anterior de pieptene
Taie de 2 ori mai rapid – comparativ cu predecesorul său Philips