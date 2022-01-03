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Producție oprită
Lame din oţel inoxidabil
13 setări de lungime
Utilizare 75 min/încărcare 8 ore
Aparatul de tuns Philips cu pieptene inovator este conceput pentru a preveni prinderea firelor de păr. Astfel, îţi poţi tunde părul, de la început până la sfârşit, fără întrerupere.
Aparatul de tuns Philips 3000 dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.
Lamele din oţel cu ascuţire automată sunt proiectate pentru a fi incredibil de durabile. Chiar şi după 5 de ani, taie cu aceeaşi precizie ca în prima zi.
4.7
din 5
102
Recenzii
95%
recomandă acest produs
adrianjwf
03/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte mulțumit
Eu personal sunt foarte mulțumit de această mașină de tuns. M-am tuns de 3 ori până acum fara să fie nevoie să încarc mașina.
Avantaje
Prețul, bateria și zgomot redus
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat de tuns
andanarim
06/06/2020
România
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun
Masina de tuns este foarte buna, calitatea materialelor este buna, constructie solida, bateria se incarca rapid si are o durata de viata extinsa. O folosim pentru tunsul a doi copii si un adult. Este simplu de folosit, se curata usor, iar sunetul produs este unul de nivel redus
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat de tuns
Ellys31
12/05/2020
România
Cumpărător verificat
Aparat de tuns
Usor de folosit acasa. Tuns reglabil; fara fir cu perioada de incarcare acceptabila. Usor de curatat dupa folosire.
Avantaje
Timp de folosire suficient pentru un tuns; lame din otel inoxidabil
Dezavantaje
Trebuie curatat des sa nu se blocheze.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat de tuns
Tuns mai rapid fără înfundare – testat pe lungimi ale părului de până la 19 mm, comparativ cu modelul anterior de pieptene
Taie de 2 ori mai rapid – comparativ cu predecesorul său Philips