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Informații de legalitate
ClearTouch Essence Aparat de călcat vertical cu abur pentru haine
Producție oprită
Asistență
GC535/35
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Important Information Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
User Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
Toate (2)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips poate fi utilizat în siguranţă pe toate articolele vestimentare?
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips lasă pete pe articolul vestimentar
Aparatul meu de călcat vertical cu abur Philips nu produce aburi
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips cu suport produce un cârâit
Din capul aparatului de călcat vertical cu abur Philips cu suport picură apă