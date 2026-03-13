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ClearTouch Essence Aparat de călcat vertical cu abur pentru haine

Producție oprită

Asistență

ClearTouch EssenceAparat de călcat vertical cu abur pentru haine

GC535/35

ClearTouch Essence Aparat de călcat vertical cu abur pentru haine

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Important Information Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

  • PDF fişier, 503.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

  • PDF fişier, 5.7 MB
  • 13 March 2026

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