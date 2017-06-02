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  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Main in-use photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product with Accessory Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

Producție oprită

ClearTouch EssenceAparat de călcat vertical cu abur pentru haine

GC535/35

4.2

| (9) Recenzii | 89% recomandă acest produs

1 premiu

Reîmprospătează hainele delicate cu parfumurile preferate

Noul ClearTouch Essence conferă hainelor tale parfumurile tale preferate. Toarnă parfumul tău în capacul MyEssence şi aburul răspândeşte pe hainele tale un miros proaspăt, astfel încât să le poţi împrospăta fără a le spăla sau fără a le curăţa.

Vezi toate beneficiile

Capac pentru parfum MyEssence

Reîmprospătează hainele delicate cu parfumurile preferate

  • 2000 W

  • Capac pentru parfum MyEssence

  • Agăţare şi blocare

Aburul îţi impregnează parfumul preferat pe haine

Aburul îţi impregnează parfumul preferat pe haine

Aburul puternic impregnează parfumul preferat pe hainele tale, mulţumită capacului inovator pentru parfum MyEssence.

Abur ultraputernic

Abur ultraputernic

Prin duze se transferă abur puternic, ce îţi permite să îndepărtezi cutele din numai câteva mişcări.

Îndepărtează mirosurile de ţigară, de mâncare şi corporale

Îndepărtează mirosurile de ţigară, de mâncare şi corporale

Aburul puternic îndepărtează mirosurile de ţigară, de mâncare şi corporale.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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4.2

din 5

9

Recenzii

89%

recomandă acest produs

2

02/06/2017

Polska

Polska

Prasowanie nigdy nie było tak proste!!!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam przyjemność przez 14 dni testować ten produkt. Przyznam szczerze, że nie mogłam się doczekać, aż dotrze przesyłka kurierska. Na początku, gdy otworzyłam paczkę i zobaczyłam kilka osobnych elementów, aż złapałam się za głowę, myśląc, że ciężko będzie złożyć wszystko w całość. Ale jak się okazało w 2 minutki parownica gotowa była do działania. Jestem mega zaskoczona z łatwości użytkowania i efektów prasowania. Odświeżanie ubrań nigdy dotąd nie było tak proste! Długi drążek na którym wieszasz ubranie (zawieszone na wieszaku) sprawia, że zaledwie paroma ruchami Twoje ubranie staje się gładkie. Nic się nie mnie. Od tej pory prasowanie koszul, które do tej pory było moją zmorą - od teraz stało się super zabawą! Dodatkowo parownica Philips Clear Touch posiada osobny zbiorniczek do którego możesz dodać kilka kropel swoich ulubionych perfum. Dzięki temu Twoje obrania nie tylko są odświeżone, ale również uzyskują Twój ulubiony zapach. Urządzenie to posiada bardzo duży wyrzut pary przez co radzi sobie nawet z uporczywymi zagnieceniami. To nie wszystko - para pochodząca z urządzenie jest bardzo gorąca, ale Wy nie musicie się tym martwić, bo w zestawie otrzymujecie rękawicę ochronną. Mnie oczarowała ta parownica. Jest to świetne urządzenie i szczerze polecam. Nie zawiodłam się i nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego urządzenia. Na szczęście od dzisiaj jestem szczęśliwą właścicielką steamera marki Philips! POLECAM!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

02/06/2017

Polska

Polska

Produkt z wieloma zaletami

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] [Employee of philipsglobal] Steamer jest świetnym urządzeniem, które ułatwia codzienność i w szybki sposób odświeża i prasuje ubrania. Jak musiałem szybko wyjść to w krótkim czasie doprowadził moje ubrania do idealnego stanu. Dzięki niemu nie muszę gimnastykować się z żelazkiem, co jest mega plusem. Zdecydowanie polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

30/05/2017

Polska

Polska

Ideał

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bezpieczny sposób na wyprasowanie i odświeżenie nie tylko tkanin ;)Dziś odświeżyłam pościel z merynosa i materace piankowe.Jakież było moje zdziwienie,gdy materace powróciły do pierwotnego kształtu.Poza tym Stymer idealnie rozprasowuje skomplikowane falbany,radzi sobie z wyprasowaniem miejsc trudno dostępnych zwykłym żelazkiem czyli np.między cekinami i koralikami.Nie powoduje błyszczenia tkaniny ,świetnie zaprasowuje kanty spodni a dzięki nasadce zapachowej szybko możemy pozbyć sie zapachu np.dymu papierosowego.Ubranie pozostaje czyste,odświeżone i bez zagnieceń niczym prosto z pralni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ClearTouch Essence GC535/35 Stojący steamer/parownica do ubrań

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Referințe

  1. Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 8 minute.