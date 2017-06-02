[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam przyjemność przez 14 dni testować ten produkt. Przyznam szczerze, że nie mogłam się doczekać, aż dotrze przesyłka kurierska. Na początku, gdy otworzyłam paczkę i zobaczyłam kilka osobnych elementów, aż złapałam się za głowę, myśląc, że ciężko będzie złożyć wszystko w całość. Ale jak się okazało w 2 minutki parownica gotowa była do działania. Jestem mega zaskoczona z łatwości użytkowania i efektów prasowania. Odświeżanie ubrań nigdy dotąd nie było tak proste! Długi drążek na którym wieszasz ubranie (zawieszone na wieszaku) sprawia, że zaledwie paroma ruchami Twoje ubranie staje się gładkie. Nic się nie mnie. Od tej pory prasowanie koszul, które do tej pory było moją zmorą - od teraz stało się super zabawą! Dodatkowo parownica Philips Clear Touch posiada osobny zbiorniczek do którego możesz dodać kilka kropel swoich ulubionych perfum. Dzięki temu Twoje obrania nie tylko są odświeżone, ale również uzyskują Twój ulubiony zapach. Urządzenie to posiada bardzo duży wyrzut pary przez co radzi sobie nawet z uporczywymi zagnieceniami. To nie wszystko - para pochodząca z urządzenie jest bardzo gorąca, ale Wy nie musicie się tym martwić, bo w zestawie otrzymujecie rękawicę ochronną. Mnie oczarowała ta parownica. Jest to świetne urządzenie i szczerze polecam. Nie zawiodłam się i nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego urządzenia. Na szczęście od dzisiaj jestem szczęśliwą właścicielką steamera marki Philips! POLECAM!!