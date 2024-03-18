ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Azur Pro Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Asistență

Azur ProFier de călcat cu abur

GC4885/00

Azur Pro Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4885/00 - English (US)

  • ZIP fişier, 2.7 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Azur Pro Steam iron

  • PDF fişier, 3 MB
  • 12 March 2024

Întrebări frecvente

Depanare