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Producție oprită
3000 de Waţi
50 g/min; jet de abur de 220 g
Talpă T-ionicGlide
Oprire auto de siguranţă + anticalcar
Asigură încălzire rapidă şi performanţe puternice pentru a termina rapid călcatul
Debitul de abur continuu de până la 50 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Jet de abur de până la 220 g, pentru a îndepărta cele mai dificile cute
Premii
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Aleps
29/11/2016
Slovenija
Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.
Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Mare78
16/10/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !
Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Economie de energie de până la 20% pe baza IEC 603311, în comparaţie cu RI3320 la setare maximă