ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
  • Perfecţiune în călcare, de fiecare dată

Producție oprită

Azur ProFier de călcat cu abur

GC4885/00

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Perfecţiune în călcare, de fiecare dată
Fierul de călcat cu abur Azur Pro îţi permite, cu ajutorul jetului de abur puternic, să calci rapid şi să obţii rezultate perfecte. Menţinerea controlului, alunecarea foarte rapidă, îndepărtarea uşoară a calcarului şi un rezervor de apă de dimensiuni mari fac sesiunile de călcare mult mai uşoare.
Vezi toate beneficiile

Îndepărtează rapid cutele cu jetul de abur puternic

Perfecţiune în călcare, de fiecare dată

  • 3000 de Waţi

  • 50 g/min; jet de abur de 220 g

  • Talpă T-ionicGlide

  • Oprire auto de siguranţă + anticalcar

3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

Asigură încălzire rapidă şi performanţe puternice pentru a termina rapid călcatul

Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o îndepărtare optimă a cutelor

Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o îndepărtare optimă a cutelor

Debitul de abur continuu de până la 50 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Jet de abur de până la 220 g, pentru a îndepărta cele mai dificile cute

Jet de abur de până la 220 g, pentru a îndepărta cele mai dificile cute

Jet de abur de până la 220 g, pentru a îndepărta cele mai dificile cute

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.

Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Pro GC4885/30 Steam iron

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Pro GC4885/30 Steam iron

16/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !

Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Economie de energie de până la 20% pe baza IEC 603311, în comparaţie cu RI3320 la setare maximă