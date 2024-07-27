ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Azur Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Asistență

AzurFier de călcat cu abur

GC4535/20

Azur Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4535/20 - English (US)

  • PDF fişier, 956.3 kB
  • 27 July 2024

Astro_Main_[16264]_NCN_user manual

  • PDF fişier, 13.2 MB
  • 19 March 2024

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii