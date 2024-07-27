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Azur Fier de călcat cu abur
Producție oprită
Asistență
GC4535/20
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EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4535/20 - English (US)
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Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?
Fier cu abur Azur seria 7500 şi AzurAnsamblu recipient pentru calcar pentru fierul tău