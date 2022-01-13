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Informații de legalitate

  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului

Producție oprită

AzurFier de călcat cu abur

GC4535/20

4.6
| (30) Recenzii | 93% recomandă acest produs

1 premiu

Performanţă garantată a aburului
Graţie designului nostru inovator, particulele de calcar se descompun uşor şi sunt colectate automat în recipientul detaşabil de calcar. Calcarul poate fi îndepărtat uşor prin spălare în mai puţin de 15 secunde, oferind rezultate excelente în timp.
Vezi toate beneficiile

Cu sistemul nostru îmbunătăţit de detartrare QuickCalc Release

Performanţă garantată a aburului

  • Abur continuu de 45 g/min.

  • Jet de abur de 190 g

  • Talpă SteamGlide

Sistem QuickCalc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat

Sistem QuickCalc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat

Sistem de detartrare QuickCalc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului

Jetul de abur de până la 190 g înlătură rapid cutele persistente

Jetul de abur de până la 190 g înlătură rapid cutele persistente

Pătrunde mai adânc în ţesătură pentru a îndepărta uşor cutele persistente

2400 W pentru încălzire rapidă şi performanţă deosebită

2400 W pentru încălzire rapidă şi performanţă deosebită

Asigură încălzire rapidă şi performanţe puternice pentru a termina rapid călcatul

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

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Recenzii

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4.6

din 5

30

Recenzii

93%

recomandă acest produs

2
1

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Funkce žehličky jsou výborné

Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.

Dezavantaje

Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

celková spokojenost

Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.

Avantaje

nádržka na zadržování vodního kamene

Dezavantaje

nic jsem nenašla

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur GC4532/20 Parní žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur GC4532/20 Parní žehlička

22/11/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek dobře klouže

Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D

Avantaje

Lehce žehlí

Dezavantaje

Zatím jsem na žádné nepřišla

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

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  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips