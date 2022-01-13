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Producție oprită
Abur continuu de 45 g/min.
Jet de abur de 190 g
Talpă SteamGlide
Sistem de detartrare QuickCalc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului
Pătrunde mai adânc în ţesătură pentru a îndepărta uşor cutele persistente
Asigură încălzire rapidă şi performanţe puternice pentru a termina rapid călcatul
Premii
4.6
din 5
30
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Svačinová
13/01/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Funkce žehličky jsou výborné
Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.
Dezavantaje
Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
sardynka
05/05/2021
Česká republika
celková spokojenost
Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.
Avantaje
nádržka na zadržování vodního kamene
Dezavantaje
nic jsem nenašla
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4532/20 Parní žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4532/20 Parní žehlička
Lada1712
22/11/2020
Česká republika
Výrobek dobře klouže
Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D
Avantaje
Lehce žehlí
Dezavantaje
Zatím jsem na žádné nepřišla
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička