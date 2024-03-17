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PerfectCare Fier de călcat cu abur

Producție oprită

Asistență

PerfectCareFier de călcat cu abur

GC3925/30

PerfectCare Fier de călcat cu abur

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3925/30 - English (US)

  • PDF fişier, 962.3 kB
  • 17 March 2024

GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]

  • PDF fişier, 13.8 MB
  • 12 March 2024

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