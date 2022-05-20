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Producție oprită
2500 W
Abur continuu de 45 g/min
Jet de abur de 180 g
Talpă SteamGlide Plus
Calcă orice material, de la blugi la mătase, fără a regla temperatura. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, nu e nevoie de butoane sau reglaje. Aşa că nu mai este nevoie să sortezi rufele în prealabil sau să aştepţi ca fierul să se încălzească şi să se răcească. Eşti gata să calci orice material, oricând.
Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat. Poţi să îl laşi pe haine sau pe masa de călcat. Garantat fără arsuri şi fără luciu nedorit.
Oferă încălzire rapidă şi performanţe deosebite.
Premii
4.4
din 5
14
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Michal M.
20/05/2022
Česká republika
Skvělá a šetrná žehlička
Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.
Avantaje
Pára, snadné ovládání, snadné žehlení
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Moňa52
14/05/2021
Česká republika
Lepší žehličku jsem neměla.
Doporučuji všem. Bez nastavování teploty, žehlí suprově
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Pvvppv
07/12/2018
Česká republika
Super žehlička
Spokojenost, zvládne jí i chlap. Nevím co víc napsat, je to přece jen žehlička.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička