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  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
  • Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură

Producție oprită

PerfectCareFier de călcat cu abur

GC3925/30

4.4
| (14) Recenzii | 86% recomandă acest produs

1 premiu

Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură
Acum poţi călca orice, de la blugi la mătase, dintr-o singură mişcare, cu tehnologia OptimalTEMP, care îţi oferă combinaţia perfectă de căldură şi abur - pentru îndepărtarea mai rapidă a cutelor, fără risc de arsură sau urme lucioase.
Vezi toate beneficiile

100 % sigur chiar şi pe materiale delicate

Mai uşor şi mai rapid fără setări de temperatură

  • 2500 W

  • Abur continuu de 45 g/min

  • Jet de abur de 180 g

  • Talpă SteamGlide Plus

Datorită tehnologiei OptimalTEMP, nu necesită setarea temperaturii

Datorită tehnologiei OptimalTEMP, nu necesită setarea temperaturii

Calcă orice material, de la blugi la mătase, fără a regla temperatura. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, nu e nevoie de butoane sau reglaje. Aşa că nu mai este nevoie să sortezi rufele în prealabil sau să aştepţi ca fierul să se încălzească şi să se răcească. Eşti gata să calci orice material, oricând.

Sigur pe toate articolele care pot fi călcate, garantat fără arsuri

Sigur pe toate articolele care pot fi călcate, garantat fără arsuri

Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material care poate fi călcat. Poţi să îl laşi pe haine sau pe masa de călcat. Garantat fără arsuri şi fără luciu nedorit.

2500 W pentru încălzire rapidă

2500 W pentru încălzire rapidă

Oferă încălzire rapidă şi performanţe deosebite.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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4.4

din 5

14

Recenzii

86%

recomandă acest produs

3
2

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá a šetrná žehlička

Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.

Avantaje

Pára, snadné ovládání, snadné žehlení

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Lepší žehličku jsem neměla.

Doporučuji všem. Bez nastavování teploty, žehlí suprově

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

07/12/2018

Česká republika

Česká republika

Super žehlička

Spokojenost, zvládne jí i chlap. Nevím co víc napsat, je to přece jen žehlička.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

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