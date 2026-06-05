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Purificatoare şi umidificatoare de aer
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Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect și carbon activ
Asistență
FY0293/30
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Filtrarea noastră în 3 straturi cu filtru HEPA NanoProtect, filtru cu cărbune activ şi prefiltru vă asigură că sunteţi protejat de bacterii, polen, praf, PM2,5, păr de animale de companie şi gaze.
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