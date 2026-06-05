ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect și carbon activ

Asistență

Filtru de schimb originalFiltru HEPA NanoProtect și carbon activ

FY0293/30

Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect și carbon activ

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

Filtrarea noastră în 3 straturi cu filtru HEPA NanoProtect, filtru cu cărbune activ şi prefiltru vă asigură că sunteţi protejat de bacterii, polen, praf, PM2,5, păr de animale de companie şi gaze.

  • PDF fişier
  • 5 June 2026

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm