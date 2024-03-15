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3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
Filtrarea noastră în 3 straturi cu filtru HEPA NanoProtect, filtru cu cărbune activ şi prefiltru vă asigură că sunteţi protejat de bacterii, polen, praf, PM2,5, păr de animale de companie şi gaze.
Compatibilitate cu seria 800
În cutie: 1 filtru
Durată de viaţă de 1 an
Filtru Philips original
Filtre de schimb pentru purificatoarele de aer Philips seria 800: AC0830, AC0850. Modelul de purificator de aer este indicat în partea de jos a dispozitivului.
Filtrele oferă o performanţă optimă de filtrare timp de până la 1 an (2), reducând efortul şi costurile. Înlocuieşte periodic prefiltrul pentru performanţe optime de filtrare.
Filtrul Philips original este conceput pentru a se potrivi perfect în aparatul tău. Foloseşte întotdeauna filtrul Philips pentru performanţe optime.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Iwona2024
15/03/2024
Polska
Skuteczny oczyszczacz powietrza
Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
KarolinaTINA
04/05/2023
Polska
SUPER PRODUKT
BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY
Acest review a fost făcut pentru Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Acest review a fost făcut pentru Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA
Zeka26
10/07/2024
Srbija
Preciscivac S 800
Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere
Avantaje
Za manji prostor odlican
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem
Date of Use 2023-07-10
(1) Din aerul care trece prin filtru, testat în conformitate cu DIN71460 cu aerosoli de NaCl 0,003 um şi 0,3 um, de institutul iUTA
(2) Medie calculată. Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea şi utilizarea aerului.