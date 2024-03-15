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  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă
  • 3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă

Filtru de schimb originalFiltru HEPA NanoProtect și carbon activ

FY0293/30

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă

Filtrarea noastră în 3 straturi cu filtru HEPA NanoProtect, filtru cu cărbune activ şi prefiltru vă asigură că sunteţi protejat de bacterii, polen, praf, PM2,5, păr de animale de companie şi gaze.

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Produse compatibile
Seria 800i

Seria 800i
Purificator de aer compact

AC0850/11

Captează eficient 99,9% din nanoparticule (1)

3 filtre în 1 pentru a obţine performanţa optimă

  • Compatibilitate cu seria 800

  • În cutie: 1 filtru

  • Durată de viaţă de 1 an

  • Filtru Philips original

Compatibilitate cu seria 800

Compatibilitate cu seria 800

Filtre de schimb pentru purificatoarele de aer Philips seria 800: AC0830, AC0850. Modelul de purificator de aer este indicat în partea de jos a dispozitivului.

Filtre cu durată de viaţă îndelungată de până la 1 an

Filtre cu durată de viaţă îndelungată de până la 1 an

Filtrele oferă o performanţă optimă de filtrare timp de până la 1 an (2), reducând efortul şi costurile. Înlocuieşte periodic prefiltrul pentru performanţe optime de filtrare.

Filtru Philips original pentru performanţă optimă

Filtru Philips original pentru performanţă optimă

Filtrul Philips original este conceput pentru a se potrivi perfect în aparatul tău. Foloseşte întotdeauna filtrul Philips pentru performanţe optime.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

15/03/2024

Polska

Polska

Skuteczny oczyszczacz powietrza

Nieduże rozmiary, elegancki wygląd, bardzo skuteczny, szczególnie w trybie turbo. Stosuję go w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 20m². Skuteczność potwierdzona niezależnym laserowym smogometrem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

04/05/2023

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

BARDZO WYDAJNY I CICHY :) GDY JEST W TRYBIE NOCNYM BEZ PROBLEMU MOZNA ZASNĄĆ ;) SYN BARDZO ZADOWOLONY

Acest review a fost făcut pentru Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

Acest review a fost făcut pentru Zintegrowany filtr 3w1 FY0293/30 NanoProtect HEPA

10/07/2024

Srbija

Srbija

Preciscivac S 800

Proizvod je odlican za mannji prostor,ja ga koristim u spavacoj sobi,ali treba da imate na stanju rezervne filtere

Avantaje

Za manji prostor odlican

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prečišćivač vazduha serije 800 FY0293/30 HEPA NanoProtect i filter sa aktivnim ugljem

Date of Use 2023-07-10

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Referințe

  1. (1) Din aerul care trece prin filtru, testat în conformitate cu DIN71460 cu aerosoli de NaCl 0,003 um şi 0,3 um, de institutul iUTA

  2. (2) Medie calculată. Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea şi utilizarea aerului.