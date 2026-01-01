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Producție oprită

SSD

FM51FD75B/00

Uşor de utilizat, plug and play!

Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia SNOW poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

Vezi toate beneficiile

Mută fişierele pe o unitate flash!

Uşor de utilizat, plug and play!

  • 512 GB

  • Ediţia Snow 3.0

Transfer de date rapid cu tehnologia USB 3.0 de mare viteză

Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

Capacitate de stocare de 512 GB pentru fişiere mari de date

Cei 512 GB utili îţi oferă posibilitatea de a schimba, partaja şi salva fişiere mai multe sau mai mari prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.

Memorie USB modernă datorită designului plin de culoare

Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie

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