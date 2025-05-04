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Producție oprită
FM32MP45D/00
Mic, uşor, pentru utilizare oriunde
Acest card compact în format Micro SDHC acceptă o capacitate de memorie de 32 GB cu clasa 10 UHS-I U1 inclusă. Produsul include 2 pachete cu adaptor.
32 GB
Clasa 10
UHS-I
Pachet de 2
Cei 32 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe fişiere prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.
Datorită performanţei clasei 10 şi vitezelor mari de transfer ale acestui card SDHD, nu mai trebuie să aşteptaţi mult pentru transferul datelor!
1.0
din 5
1
Recenzie
Bpanther
04/05/2025
Magyarország
Nem megbízható
Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .
Avantaje
Semmi
Dezavantaje
Megbízhatatlan
Acest review a fost făcut pentru FM32MP45D SDHC-kártya
Data utilizării 2025-01-04
Acest review a fost făcut pentru FM32MP45D SDHC-kártya
Data utilizării 2025-01-04