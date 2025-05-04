ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

        Producție oprită

        Carduri SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (1) Recenzie

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        Acest card compact în format Micro SDHC acceptă o capacitate de memorie de 32 GB cu clasa 10 UHS-I U1 inclusă. Produsul include 2 pachete cu adaptor.

        Vezi toate beneficiile

        MicroSDHC de 32 GB cu adaptor

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        • 32 GB

        • Clasa 10

        • UHS-I

        • Pachet de 2

        Capacitate de stocare de 32 GB pentru fişiere mari de date

        Cei 32 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe fişiere prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.

        Viteze de transfer super-rapide cu cardurile SDHD de clasa 10

        Datorită performanţei clasei 10 şi vitezelor mari de transfer ale acestui card SDHD, nu mai trebuie să aşteptaţi mult pentru transferul datelor!

        Specificaţii tehnice

        Obţine asistenţă pentru acest produs

        Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

        Recenzii

        Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
        Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

        1.0

        din 5

        1

        Recenzie

        5
        4
        3
        2

        04/05/2025

        Magyarország

        Magyarország

        Nem megbízható

        Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .

        Avantaje

        Semmi

        Dezavantaje

        Megbízhatatlan

        Acest review a fost făcut pentru FM32MP45D SDHC-kártya

        Data utilizării 2025-01-04

        Acest review a fost făcut pentru FM32MP45D SDHC-kártya

        Data utilizării 2025-01-04

        Obține -15% reducere la abonare

        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

        Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips