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        Producție oprită

        Memorie flash USB

        FM32FD170D/00

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

        Vezi toate beneficiile

        Mută fişierele pe o unitate flash!

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        • 32 GB

        • Ediţia Motion 2.0

        • Pachet de 2

        Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

        Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

        Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

        Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

        Design modern şi colorat

        Alege o culoare modernă – roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint sau albastru electric – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie

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        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips