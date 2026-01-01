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FM25SS110B/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea internă SSD - SATA III Philips de 2,5” poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
250 GB
Unitate Solid State Drive
Ratele ridicate de transfer de date ale unităţii Solid State Drive de la Philips reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe hard diskul computerului sau de pe acesta.
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