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FM12FD85B/00
Mic, uşor, pentru utilizare oriunde
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia Pico poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
128 GB
Ediţia Pico 2.0
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.
Conceput să fie subţire şi uşor. Designul elegant şi compact îţi permite să transporţi datele cu tine oriunde ai merge. Acum poţi avea la dispoziţie fişierele multimedia şi documentele necesare, exact când ai nevoie de ele.
Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie
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