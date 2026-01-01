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        Memorie flash USB

        FM12FD85B/00

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia Pico poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

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        Mută fişierele pe o unitate flash!

        Mic, uşor, pentru utilizare oriunde

        • 128 GB

        • Ediţia Pico 2.0

        Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

        Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

        Design elegant, cu greutate redusă

        Conceput să fie subţire şi uşor. Designul elegant şi compact îţi permite să transporţi datele cu tine oriunde ai merge. Acum poţi avea la dispoziţie fişierele multimedia şi documentele necesare, exact când ai nevoie de ele.

        Memorie USB modernă datorită designului plin de culoare

        Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie

        Specificaţii tehnice

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