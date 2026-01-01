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SSD

FM02SS030P/00

Uşor de utilizat, plug and play!

Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

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Uşor de utilizat, plug and play!

  • 2 TB

  • Unitate Solid State Drive

SSD pentru transfer ultrarapid de date

Ratele ridicate de transfer de date ale unităţii Solid State Drive de la Philips reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe hard diskul computerului sau de pe acesta.

Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

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